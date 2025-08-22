Путин: с приходом Трампа в отношениях РФ и США замаячил "свет в конце тоннеля"

Президент России отметил, что сейчас они находятся на крайне низком уровне

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Отношения РФ и США находятся на низком уровне, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа "замаячил свет в конце туннеля". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

"Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце туннеля все-таки замаячил", - сказал Путин.