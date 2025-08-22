Путин: вся Западная Европа практически лишена суверенитета

Президент отметил, что Россия существовать без суверенитета не может

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Страны Западной Европы сегодня практически лишены суверенитета. Россия же существовать без суверенитета не может, указал президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

"Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Вся сегодняшняя Западная Европа, она практически такого суверенитета лишена. Есть и много других стран, которые чувствуют себя нормально, - подчеркнул Путин. - Россия не может, с утратой суверенитета Россия прекратит существование в ее сегодняшнем виде".