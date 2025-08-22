Посольство РФ: заявления Рютте - попытка подорвать договоренности на Аляске

Генсек НАТО ранее пообещал участие США и альянса в неких "гарантиях безопасности" для Украины

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Посольство России в Бельгии назвало заявления генсека НАТО Марка Рютте в Киеве "попыткой извратить и подорвать договоренности саммита на Аляске". Об этом говорится в комментарии российского посольства.

"Рассматриваем блиц-вояж генсека альянса в Киев как еще один шаг в череде непрекращающихся попыток натовско-есовского руководства извратить и подорвать понимание и договоренности, достигнутые по итогам российско-американского саммита на Аляске и последующих телефонных контактов лидеров России и США", - заявили в российской дипмиссии.

Ранее Рютте приехал в Киев и пообещал участие США и НАТО в неких "гарантиях безопасности" для Украины, частью которых якобы станет "усиление ВСУ".