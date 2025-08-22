Путин: Курскую область и остальное приграничье восстановят

Президент отметил, что правительство готовит программу восстановления всего, что утрачено и повреждено во всех приграничных областях

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Все объекты в российском приграничье, которые пострадали во время СВО, будут восстановлены, заверил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

"Я уверен, что Курская область, так же как и то, что повреждено в других приграничных областях, будет восстановлено", - сказал президент. "Мы, конечно, будем уделять внимание развитию и малого, и среднего бизнеса, и крупных предприятий. Правительство сейчас готовит программу восстановления всего, что утрачено и повреждено во всех приграничных областях - и в Курске, и в Брянске, и в Белгороде. Такая программа будет сделана", - подчеркнул он.