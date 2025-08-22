Глава государства посетил город с рабочей поездкой

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в расположенном в Нижегородской области городе Сарове, который посетил с рабочей поездкой, встречу с губернатором Глебом Никитиным.

Глава региона доложил Путину о ключевых показателях региона, в том числе о ситуации в экономике, в сфере образования и реализации национальных проектов. Президент, в свою очередь, похвалил Нижегородскую область за активное развитие. "Динамика развития области впечатляет. Несмотря на все сложности, о которых вы сказали. <...> Темпы [развития] сохраняются очень приличные", - подчеркнул Путин.

Глава государства традиционно, посещая российские регионы, уделяет большое внимание их развитию, а также встречается с руководителями субъектов Федерации, чтобы получить отчет о работе и узнать об их проблемах и нуждах.

Последняя встреча Путина и Никитина тет-а-тет проходила также в Сарове в сентябре 2023, когда российский лидер посещал ядерный центр. Тем не менее губернатор регулярно участвует в президентских