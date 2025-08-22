Представитель России в Оттаве посоветовал канадскому правительству сосредоточиться на хоккее

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Канада сама себя загоняет применительно к Арктике и взаимодействию с Россией в этом регионе в ситуацию, в которой выиграть не может. Это подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Оттаве Олег Степанов, комментируя принятое на днях совместное заявление МИД Канады и Финляндии.

"Конфронтационная политика "кленовых листьев" в Арктике, стремление к "натоизации" региона для самой Канады ни к чему хорошему не приведут. Враждебность по отношению к России иррациональна, на наш взгляд, с точки зрения канадских интересов безопасности и в целом долгосрочных национальных целей и задач", - предупредил дипломат.

Как он отметил, "оттавский истеблишмент словно не думает о будущем, загоняя себя в ситуацию, где выиграть нельзя". "Лучше бы сосредоточились на хоккее, где они с нами могут играть на равных. Вот это было бы действительно интересно", - добавил Степанов.

В совместном заявлении, обнародованном 19 августа по итогам визита министра иностранных дел Канады Аниты Ананд в Хельсинки, стороны, в частности, провозгласили намерение "углублять сотрудничество в рамках [Североатлантического] альянса". Кроме того, они заявили о приверженности обеспечению того, чтобы точки зрения и позиции арктических стран коллективного Запада надлежащим образом учитывались "в деятельности НАТО".