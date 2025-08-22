Оно пройдет 26 августа, сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский

ООН, 23 августа. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по терактам на "Северных потоках" пройдет 26 августа по запросу России. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на "Северных потоках" в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 26 августа", - написал он в своем Telegram-канале.