Губернатор Херсонской области считает, что украинские боевики таким образом "поддерживают иллюзию того, что для них не все потеряно"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сменили тактику и стали чаще пытаться атаковать Херсонскую область с Черного моря вместо форсирования Днепра. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Попытки [атак ВСУ] продолжаются. Большей частью все-таки сейчас не с Днепра, а с Черного моря пытаются высадиться в районе той же Кинбурнской [косы] или Тендровской косы. Но практически все попытки пресекаются еще на воде. Если кто-то и доплывет до берега, значит, на берегу тоже ждет смерть", - сказал он.

Сальдо отметил, что ВСУ это делают, чтобы поддерживать иллюзию того, что для них не все потеряно. Помимо этого, по его информации, таким образом противник пытается забросить агентурную сеть на левобережье. "Эти попытки тоже происходят, агентурную сеть выявляют и обезвреживают", - подчеркнул губернатор.

Полный текст интервью будет опубликован 25 августа в 12:00 мск.