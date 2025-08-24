Министр иностранных дел России подчеркнул, что глава киевского режима "во всем любит театральность, не заботясь о содержании"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский "играет, не заботясь о содержании", когда говорит о первоочередности для себя встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Когда Зеленский говорит, что первоочередной задачей является его встреча с президентом России Владимиром Путиным, он, по сути, играет, и играть у него получается очень хорошо, ведь он во всем любит театральность, не заботясь о содержании", - сказал министр.

"Не случайно сейчас украинцы и европейцы, приезжавшие на встречу в Вашингтоне, пытаются исказить то, что обсуждалось в Анкоридже между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, в особенности относительно гарантий безопасности", - отметил Лавров.