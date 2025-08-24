Глава российской переговорной группы с Украиной отметил, что Киев вновь отбирал военнопленных для обмена 146 на 146

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Киев вновь отбирал военнопленных для обмена 146 на 146, при этом "обменный фонд" Украины приближается к нулю. Об этом написал в Telegram-канале помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский, подчеркнув, что в России есть еще тысячи пленных ВСУ.

"По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь отбирал, на этот раз из числа 1 000 пленных вэсэушников, которые обращались к [Владимиру] Зеленскому. Видимо, наших там осталось совсем мало, "обменный фонд" Украины приближается к нулю. Это хорошо. У нас же еще - тысячи пленных ВСУ", - отметил он.

Мединский также рассказал, что недавно Российское военно-историческое общество передало в учреждения, где содержатся украинские военнопленные, несколько тысяч книг, в том числе учебники по истории России XX века и брошюры про бандеровщину. "Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора", - добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 146 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также были возвращены 8 жителей Курской области.