Глава Донецкой Народной Республики отметил, что бойцы РФ освободили населенные пункты Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка, Клебан-Бык

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Подразделения российской армии достаточно успешно продвигаются у Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Константиновское направление: наши войска достаточно успешно здесь продвигаются. Мы увидели, что в результате решительных действий наших бойцов освобождены населенные пункты Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка, Клебан-Бык", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале.

Пушилин добавил, что севернее населенного пункта Белая Гора подразделения РФ зачищают лесопосадки и блиндажи украинских войск.