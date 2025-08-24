Володин прибыл в Китай с официальным визитом

Ожидается, что председатель Госдумы проведет несколько встреч, а также примет участие в 10-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и Всекитайского собрания народных представителей

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации России прибыл в Китай с официальным визитом.

Спикер Госдумы осуществляет официальный визит по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

В рамках визита у Володина запланировано несколько встреч, а также проведение 10-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей, сообщили в пресс-службе Госдумы. Планируется обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепление взаимодействия двух стран в таких сферах, как экономика, безопасность, туризм, культура, образование, наука и других.

Как позже отметил Володин в Мax, в повестке заседания также противодействие санкционному давлению и внешнему вмешательству, расширение торгово-экономических связей, защита исторической правды, молодежные обмены для укрепления гуманитарного сотрудничества.

"Отношения нашей страны с Китаем строятся на принципах дружбы и доверия, взаимовыгодного сотрудничества и невмешательства в дела суверенных государств, а также отсутствия двойных стандартов", - написал Володин.

По данным пресс-службы ГД, в состав российской делегации вошли первый зампред Госдумы Иван Мельников, заместители председателя ГД Александр Бабаков и Борис Чернышов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов, глава комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, глава комитета по культуре Ольга Казакова, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по экономической политике Максим Топилин, а также члены Совета Федерации.