Взаимодействие развивается в том числе и на уровне профильных комитетов, отметил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудничество России и КНР развивается динамично не только на уровне парламентов, но и на уровне профильных комитетов, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Сотрудничество России и КНР динамично развивается - как на уровне парламентов, так и на уровне профильных комитетов. И очень ценно, что наши встречи неизменно проходят в атмосфере доверия, как между старыми, надежными друзьями", - говорится в сообщении.

Пискарев добавил, что прибыл в Пекин в составе российской делегации. Он отметил, что планирует в ходе визита поделиться с коллегами из Всекитайского собрания народных представителей российским опытом в вопросах противодействия санкционному давлению и внешнему вмешательству. Также он выразил заинтересованность в наработках китайских коллег.

"Необходимость эффективно противостоять общим вызовам и угрозам, защищать свой суверенитет - это то, что сближает наши страны", - заявил Пискарев.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ прибыл в Китай с официальным визитом. В программе планируется ряд встреч и проведение 10-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей. В ходе визита стороны обсудят вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепление взаимодействия двух стран в различных сферах - экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.