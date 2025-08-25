Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что в ФРГ продолжают проводить такого рода политику

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Экономические трудности Германии стали следствием годов ошибочных решений и продолжающейся плохой политики. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Возможно, "кризис", о котором говорит [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц, не свалился с неба - это расплата за годы ошибочных решений и плохой политики. И эта плохая политика продолжается", - написал он в X.

Ранее газета The Telegraph привела слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Германия не имеет экономических ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости системы всеобщего благосостояния.

По данным газеты, развитие экономики страны замедлилось и рост ВВП составил 1,6% с 2017 года по сравнению с 9,5% в остальной части еврозоны. При этом экономика Германии также сократилась на 0,2% в 2024 году и на 0,3% - в 2023 году.

Канцлер также выразил недовольство результатами работы правительства и призвал к "переменам и реформам", назвав их "возможными".