Глава военно-гражданской администрации Харьковской области считает, что в противном случае ВСУ могут усилиться за время перемирия

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Демилитаризация Украины, обозначенная как одна из целей специальной военной операции, должна быть завершена, в противном случае за время перемирия ВСУ могут усилиться и вновь начать геноцид своего же населения. Такое мнение высказал ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Мы уже видели, сколько мирных договоренностей было - это "Минск-1", "Минск-2" - и к чему они приводили. То есть каждый раз противник усиливался, набирался свежих сил и расширял свои, так скажем, атакующие действия и увеличивал геноцид своего же населения. Поэтому нет, я категорически не согласен с тем, чтобы они [ВСУ на границах территории Харьковской области, находящейся под управлением ВГА региона] оставались. Специальная военная операция нацелена на демилитаризацию. Ее, я считаю, руководители нашей страны как нацелили, так и надо выполнять", - сказал он.