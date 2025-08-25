Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области назвал "абсурдом" победы украинских сил

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Представленная в Овальном кабинете Белого дома на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским карта отражает действительное нахождение линии боевого соприкосновения, но информация о проводимых Вооруженными силами Украины (ВСУ) контратаках неверна. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"Судить об объективности [представленной в Белом доме карты] невозможно, потому что устанавливают по этой карте линию боевого соприкосновения, она, в общем, объективной реальности соответствует. Но о том, что они постоянно где-то контратакуют и имеют какие-то победы - это, конечно, абсурд", - сказал он.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание на присутствие карты в Овальном кабинете с 20% закрашенных розовым цветом территорий. Она назвала это "холодным напоминанием для украинцев, находящихся в комнате, о текущем положении после почти четырех лет войны". Би-би-си называет факт присутствия карты в Овальном кабинете "наглядным способом для Трампа усилить давление на Зеленского, чтобы тот согласился обменять земли на мир".