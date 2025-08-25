Пушилин отметил рост интенсивности освобождения ДНР от ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики сообщил, что за неделю ВС РФ взяли под контроль девять населенных пунктов

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Интенсивность освобождения территории ДНР от ВСУ возросла за минувшую неделю, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Изменения на линии фронта есть, и эта неделя была достаточно успешной, даже скажу, более интенсивной в плане освобождения конкретно населенных пунктов. За эту неделю были освобождены девять населенных пунктов. Практически это коснулось всех направлений", - сказал Пушилин.

Он добавил, что на великоновоселковском направлении отмечено продвижение в районе границы ДНР и Днепропетровской области, российские подразделения вклиниваются в линию обороны противника. На красноармейском направлении отмечается несколько горячих точек, где идут серьезные боестолкновения, на константиновском - ВС РФ вступили в бои с ВСУ на окраинах Константиновки, на краснолиманском - российские силы улучшают свои позиции.