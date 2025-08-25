ОП выпустила чек-лист для наблюдателей на выборах в приграничных регионах

В единый день голосования в 81 регионе пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ подготовила чек-лист для наблюдателей, которые будут работать на выборах в приграничных регионах. Об этом сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

"Чтобы представители общественного штаба и наблюдатели могли оперативно осуществлять контроль за выборами и реагировать на те или иные ситуации, нами был подготовлен чек-лист общественного наблюдения для приграничных регионов", - сказала Булгакова на расширенном заседании координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.

По ее словам, речь идет о таких регионах, как Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская и Ростовская области, город Севастополь. "Также сюда мы в какой-то части относим и Камчатский край, потому что сегодня обстановка в регионе принуждает и нас проявлять к процедурам голосования и системам избирательных комиссий определенное внимание", - уточнила Булгакова.

Она отметила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ранее предоставила местным комиссиям возможность организовывать голосование на придомовых территориях общего пользования. "То есть голосование избирателей, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для волеизъявления или транспортное сообщение с которыми затруднено", - пояснила Булгакова.

Она отметила, что чек-лист для общественных наблюдателей, которые будут находиться на таких участках, представляет собой "небольшой, понятный и емкий документ, который позволяет оперативно в рабочей обстановке на месте проконтролировать ход проведения голосования". "Он состоит буквально из трех пунктов, каждый из которых разделяется еще на несколько абзацев, но при этом емкость документа, по сравнению с золотым стандартом наблюдателя (перечень правил, которым должны соответствовать выборы - прим. ТАСС) традиционного типа, позволяет оперативно обеспечивать мониторинг и контроль за соблюдением избирательных прав граждан", - сказала Булгакова.

Чек-листы

Она отметила, что среди документов, которые ОП подготовила и обновила к текущему избирательному циклу, также есть чек-лист для наблюдения за досрочным голосованием на придомовых территориях. "Он тоже достаточно емкий и учитывает всю технологичность процесса проведения таких форм голосования, позволяет с точностью обеспечивать контроль соответствия нормативному регулированию", - сказала Булгакова. По ее словам, общественники также подготовили или обновили чек-листы для наблюдения за голосованием на экстерриториальных участках и за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

"Одной из особенностей данного избирательного цикла является то, что в 24 регионах пройдет онлайн-голосование. Впервые такое голосование будет применяться в Северной Осетии, Удмуртии, Курганской, Самарской, Магаданской областях. Наши коллеги из рабочей группы по такому контролю прорабатывают методические материалы, уже созданы методические комплексы и непосредственно чек-лист, который позволяет наблюдать любому, вне зависимости от базового технического или гуманитарного образования, за ходом голосования посредством ДЭГ", - сказала Булгакова.

Она напомнила, что золотой стандарт наблюдателя представляет собой два объемных документа. "Один ориентируется на голосование в течение нескольких дней - 12, 13 сентября либо 13 сентября в регионах, где будут проходить два дня голосования. Второй - это золотой стандарт, который помогает наблюдателю обеспечивать процедуру контроля за соблюдением избирательных прав непосредственно 14 сентября, в день голосования", - сказала Булгакова.

В единый день голосования в 81 регионе пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.