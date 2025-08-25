Президенты России и Ирана также обсудили ситуацию с иранской ядерной программой и обстановку на Южном Кавказе

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уведомил президента Ирана Масуда Пезешкиана об итогах прошедшего на Аляске саммита с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, в ходе которого Владимир Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах", - указано в сообщении.

Президент Ирана, в свою очередь, поддержал дипломатические усилия, которые направлены на мирное урегулирование конфликта на Украине.

15 августа на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

Об иранской ядерной программе

Президенты России и Ирана также обсудили ситуацию с иранской ядерной программой и обстановку на Южном Кавказе. "Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа", - отмечается в сообщении российской стороны.

О российско-иранском сотрудничестве

Стороны обсудили в том числе российско-иранское сотрудничество в энергетической и транспортной сферах. "Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта", - отмечается в сообщении российской стороны.

Два президента также "подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях", сообщает Кремль.

О саммите ШОС

Президенты РФ и Ирана, говорится в сообщении, "условились о встрече на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае". Он запланирован в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.