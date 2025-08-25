Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что стороны рассмотрят вопросы развития стратегического партнерства, в том числе противодействие санкционному давлению и внешнему вмешательству

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Российско-китайская межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей рассмотрит вопросы расширения двусторонних торгово-экономических связей, совершенствование делового инвестиционного климата, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас в повестке заседания актуальные для укрепления нашего сотрудничества вопросы, такие, как развитие стратегического партнерства России и Китая, в том числе противодействие санкционному давлению и внешнему вмешательству, расширение двусторонних торгово-экономических связей, совершенствование делового инвестиционного климата, защита исторической правды об итогах Второй мировой войны", - сказал Володин в понедельник, открывая вместе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи десятое заседание комиссии.

По словам Володина, формат работы межпарламентской комиссии позволяет рассматривать многие вопросы, отражающие современную повестку дня. "Хочется подчеркнуть, что сотрудничество в парламентском измерении отражает высокую динамику наших отношений, которую задают лидеры наших стран", - добавил Володин.

Он напомнил, что "в совместном заявлении по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в мае 2025 года поставлена задача - обеспечить высокую интенсивность механизма межпарламентских контактов".

"В части парламентского взаимодействия работа комиссии показывает эту продуктивность, причем мы вышли практически на постоянное взаимодействие на рабочем уровне", - отметил председатель Госдумы.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.