Председатель Госдумы России отметил хорошую практику поездок не только в столицы, но и другие города

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Китай посетит столицу провинции Цзилинь город Чанчунь.

"У нас сложилась хорошая практика в ходе поездок посещать не только столицы наших стран, но и другие города. Это создает дополнительные возможности для обмена опытом, позволяет лучше понимать друг друга, знакомиться с национальной культурой", - сказал Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Он отметил, что в рамках проходящего визита российская делегация посетит столицу провинции Цзилинь - город Чанчунь.

По словам Володина, программа работы российской делегации в КНР насыщенная. "В приоритетном порядке рассмотрим вопросы, направленные на развитие российско-китайского сотрудничества", - сказал он.

Председатель Госдумы во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.