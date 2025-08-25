Председатель Госдумы РФ отметил, что страны становятся ближе друг к другу, преодолевая вызовы со стороны недружественных государств

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи оценил как беспрецедентный уровень сотрудничества между РФ и Китаем.

"Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркивают, что российско-китайское сотрудничество достигло наивысшего уровня за свою историю и носит характер отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. В современном мире это пример диалога, который строится на принципах открытости и доверия во всех областях. Надо сказать, что таких примеров мы не можем еще привести", - сказал Володин 25 августа.

По его словам, при всей сложности ситуации в мире", Россия и Китай становятся ближе друг к другу, преодолевая вызовы со стороны недружественных государств.

"В этой связи, конечно, роль парламентского измерения, может внести свой вклад в развитие отношений между нашими народами, нашими странами", - отметил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи.