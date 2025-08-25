Официальный представитель МИД России заявила, что такие действия украинской стороны ведут к подрыву стратегических основ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Нанесенные ВСУ удары по нефтепроводу "Дружба" нужно классифицировать как террористические. Это "чистой воды бандитизм", прокомментировала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобная деятельность квалифицируется в международном праве, в национальном праве многих государств, в международном праве в целом как террористическая, - отметила дипломат. - Это чистой воды бандитизм, который ведет к подрыву стратегических основ и стратегического планирования внутри государства".

Захарова подчеркнула, что такие удары должны осуждаться всеми странами. "Если говорить не о какой-то искаженной реальности, не о новой этике или нормальности, а о нормальной нормальности, то любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по энергетическим объектам, должны порицаться всеми", - указала она.

При этом официальный представитель МИД обратила внимание на отсутствие должной реакции представителей Запада на эти атаки. "То, что целый ряд западноевропейских, натоцентричных представителей, деятелей, я даже не могу сказать политиков, потому что это политиканство, говорят о том, что это ничего и можно продолжать киевскому режиму, это говорит либо об их безумии, либо об их абсолютной в общем-то антиправовой направленности", - заключила Захарова.