По прогнозу Фонда развития гражданского общества, "Единая Россия" восстановит фракции большинства в Тамбове и Томске, сохранит контроль в большинстве крупных городов и "не допустит повторения временных провалов, подобных ситуации 2020 года"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Политологи Фонда развития гражданского общества (ФОРГО) ожидают, что "Единая Россия" укрепит позиции в ходе предстоящих выборов в региональные парламенты, а также в большинстве муниципалитетов. По их прогнозу, системная работа над ошибками прошлых лет и консолидация партийных рядов позволяют ЕР рассчитывать на уверенное большинство. Доклад имеется в распоряжении ТАСС.

Аналитики напоминают, что 2020 год стал одним из самых сложных для "Единой России": кампания проходила на фоне пандемии, массового недовольства ограничениями и снижения социальных настроений. "В Коми партия тогда потеряла почти 30%, в Тамбове на выборах в гордуму уступила "Родине", - отмечается в докладе. Однако впоследствии ситуация изменилась. В 2025 году лидер "Родины" и бывший глава Тамбова Максим Косенков вошел в "Единую Россию" по приглашению врио губернатора Евгения Первышова, что устранило риски повторения кризиса пятилетней давности.

Сейчас партия делает ставку на расширение присутствия в законодательных собраниях и на включение в депутатский корпус все большего числа ветеранов СВО. "Исходя из данных социологических исследований, мы полагаем, что "Единая Россия" с высокой долей вероятности увеличит представительство во всех переизбирающихся парламентах, за исключением Ямало-Ненецкого округа, где у партии уже и так абсолютное большинство", - подчеркивают эксперты.

Отдельное внимание ФОРГО уделяет муниципальным выборам. По прогнозу политологов, "Единая Россия" восстановит фракции большинства в Тамбове и Томске, сохранит контроль в большинстве крупных городов и, как отмечается в докладе, "не допустит повторения временных провалов, подобных ситуации 2020 года". В Новосибирске партия уже увеличила фракцию за счет присоединения независимых депутатов. При этом, по мнению экспертов, повторить абсолютный успех во Владимире, где в 2020 году единороссы получили все 25 мест в горсовете, вряд ли удастся.

Некоторую неопределенность эксперты связывают с Самарой, где после изменения избирательной системы и ротации элиты возможна более высокая конкуренция. "Теоретически там [в Самаре] возможно небольшое сокращение представительства ЕР", - говорится в прогнозе.

В единый день голосования 14 сентября в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. В 20 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в 11 субъектах изберут депутатов заксобраний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.