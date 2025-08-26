Мантуров: работа по проекту РОС не исключает сотрудничества в космосе с США

При разном стечении обстоятельств и рестрикциях космический сектор взаимодействия сохраняется в прежнем виде, подчеркнул первый вице-премьер

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Работа по проекту Российской орбитальной станции (РОС) не исключает продолжения сотрудничества РФ и США в космосе, связанные с этой сферой направления сохраняются в повестке. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, при разном стечении обстоятельств и санкций космический сектор взаимодействия сохраняется в прежнем виде. При этом он напомнил, что как минимум до 2028 года планируется продолжать использовать Международную космическую станцию.

"Да, параллельно мы ведем собственные работы по проекту Российской орбитальной станции, но это не исключает продолжения сотрудничества в космосе с американскими партнерами. Поэтому все направления, связанные с космосом, сохраняются на повестке", - сказал Мантуров.

Прошедшие переговоры между главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым с министром транспорта США - временно исполняющим обязанности руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шоном Даффи первый зампред правительства РФ назвал продуктивными.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске заявил, что Москве и Вашингтону есть что предложить друг другу в различных сферах сотрудничества, в том числе в торговле, энергетике, цифровой области, в высоких технологиях и в освоении космоса.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.