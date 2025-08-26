Спикер Госдумы во главе парламентской делегации России находится в Китае с официальным визитом

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал председателю КНР Си Цзиньпину на встрече во вторник теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.

Также председатель Госдумы проинформировал о прошедшем сегодня в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

"Нам важно сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые на уровне глав государств. И именно этому было посвящено заседание нашей межпарламентской комиссии. Мы рассматриваем вопросы, которые являются актуальными в повестке развития отношений между двумя государствами", - сказал Володин.

Си Цзиньпин отметил вклад спикера и депутатов Госдумы "в развитие китайско-российских отношений и двустороннего сотрудничества", что "китайская сторона очень ценит". "Нам следует продолжать традиционную дружбу между нашими странами, улучшать обмен и взаимодействие по линии законодательных органов и по другим направлениям", - отметил председатель КНР.

Он также высоко оценил результаты заседания межпарламентской комиссии. "Законодательные органы двух стран очень тесно взаимодействуют для реализации договоренностей. Вы также вносите большой вклад в развитие двусторонних отношений", - сказал Си Цзиньпин.

Володин во главе парламентской делегации РФ находится в Китае с официальным визитом. Ранее он встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.