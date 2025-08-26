26 августа, 07:03

Мирошник: от агрессии ВСУ за неделю пострадали пять сотрудников МЧС

Посол по особым поручениям МИД России заявил, что украинские войска целенаправленно били по подразделениям спасательных служб, прибывающим на места обстрелов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пять сотрудников МЧС России за минувшую неделю получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины и детонации неразорвавшегося боеприпаса в Херсонской области и Донецкой Народной Республике соответственно. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

По его словам, в минувшую неделю украинские войска целенаправленно били по подразделениям спасательных служб, прибывающим на места обстрелов.

"За прошедшую неделю пять сотрудников МЧС получили ранения при выполнении профессионального долга. В Куйбышевском районе Донецка три спасателя пострадали из-за детонации ранее неразорвавшегося украинского боеприпаса. Еще два сотрудника МЧС получили множественные осколочные ранения в результате повторного артиллерийского обстрела в окрестностях населенного пункта Новая Маячка Херсонской области", - сказал он.

Мирошник отметил, что в субъектах РФ растет число мирных жителей, получающих увечья от дистанционного минирования территорий украинскими войсками. "В результате детонации украинского боеприпаса три сотрудника сельхозпредприятия получили ранения во время сортировки картофеля в селе Толпино Курской области. Вследствие детонации противопехотной мины был ранен местный житель в окрестностях села Малая Локня. Всего за неделю от детонации противопехотных мин, неразорвавшихся суббоеприпасов и кустарных взрывных устройств пострадали восемь мирных жителей, еще один человек погиб", - сообщил он. 

Теги:
УкраинаРоссияМирошник, Родион Валерьевич