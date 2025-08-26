О формате возможной кооперации говорить пока рано, отметил вице-премьер

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров не исключил возобновления сотрудничества России и США в авиации, но о формате возможной кооперации говорить пока преждевременно. Об этом он сообщил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Наверное, не исключается и возобновление сотрудничества в авиации. Но в какой части и в каких форматах - об этом пока говорить еще рано", - сказал он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца 2025 года. Одним из хабов для рейсов в США может стать Санкт-Петербург. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, о возобновлении рейсов между двумя странами можно говорить после выведения "Аэрофлота" из-под санкций.

В 2022 году западные страны в связи с началом специальной военной операции ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, США предусмотрели меры экспортного контроля в отношении поставляемых в Россию товаров авиационной отрасли. Российским самолетам запретили полеты в воздушном пространстве США. Позже под экспортные ограничения попал "Аэрофлот". Ограничения лишили авиакомпанию права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских норм экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США программного обеспечения и технологий. До введения санкций "Аэрофлот" выполнял прямые регулярные рейсы в Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон и Майами.

Кроме того, в 2022 году американский авиапроизводитель Boeing приостановил закупки российского титана, используемого в авиапромышленности.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.