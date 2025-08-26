В США все чаще вводят в процесс обучения рукописные сочинения и экзамены на бумаге, а в Китае работает ограничение на использование ИИ, рассказал председатель Госдумы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Некоторые страны возвращаются к традиционным методам обучения в школах, в рамках которых знания оцениваются через письменные экзамены, лабораторные работы и устные презентации. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Володин сообщал, Дума разработает предложения по изменению подходов к домашнему заданию.

"Сегодня многие страны возвращаются к традиционным методам обучения, - написал председатель Госдумы в своем канале в Max. - Мировой опыт показывает: все чаще оценка навыков и уровня знаний осуществляется через письменные экзамены, лабораторные работы, устные презентации".

Володин привел несколько примеров подходов к оценке знаний, которые применяются в школах других стран. Так, в США все чаще вводят в процесс обучения рукописные сочинения и экзамены на бумаге, а в Китае работает ограничение на использование ИИ: школьникам запрещено напрямую копировать материалы, созданные искусственным интеллектом, учителям - использовать его для проверки работ. "В Швеции после активной цифровизации системы образования, произошедшей в 2023 году, вернули чтение книг и практику письма. В Японии запрещено выдавать работу нейросетей за собственную", - добавил председатель Госдумы.