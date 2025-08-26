Западные страны намерены применить их в избирательной кампании в России в 2026 году, отметил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Западные страны рассчитывают использовать осенние выборы 2025 года в РФ для изучения российских механизмов противодействия вмешательству в электоральный процесс, чтобы применить эти знания в ходе федеральной избирательной кампании в России в 2026 году. Об этом журналистам заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Анализ деятельности выдворенных из России зарубежных неправительственных организаций показывает, что Запад рассчитывает использовать предстоящие в сентябре этого года в нашей стране выборы также для выявления и изучения российских механизмов противодействия иностранному вмешательству с прицелом на федеральную электоральную кампанию 2026 года", - сказал депутат.

Пискарев указал, что накануне единого дня голосования НПО из стран ЕС "Европейская платформа за демократические выборы" (European Platform for Democratic Elections (EPDE) и "Российский наблюдатель за выборами" (Russian Election Monitor (REM), признанные нежелательными за вмешательство в выборы, "объявили о запуске "нового стратегического" антироссийского партнерства в целях анализа и влияния на избирательные процессы в России. "Таким образом, к новой объединенной платформе по вмешательству в наши выборы подключились 17 НПО, входящих в EPDE, и сеть российских и зарубежных экспертов, наблюдателей и представителей СМИ, работающих под вывеской германской REM", - объяснил парламентарий.

По его словам, с помощью подобных общественных организаций Запад "пытается прощупать возможности" для подрыва российского электорального суверенитета. "Будем учитывать данную информацию в ходе подготовки к выборам, которые являются сугубо внутренним делом суверенного государства, поэтому любое вмешательство извне в наши избирательные процессы и процедуры будут решительно пресекаться", - заключил Пискарев.