Володин поблагодарил КНР за внимательное отношение к памятникам советским воинам

Председатель Госдумы напомнил, что в борьбе с фашизмом, с милитаристской Японией погибли 27 миллионов советских граждан

ЧАНЧУНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Почтительное отношение в Китае к мемориалам и памятникам советским воинам, участвовавшим в освобождении этой страны от японских милитаристов, может служить примером для многих европейским государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Слова благодарности руководству страны, всему китайскому народу за такое внимание, заботу о мемориалах освободителям, тем, кто погиб, отдав свою жизнь ради свободы китайского народа, мира на Земле", - сказал Володин, посещая мемориал советским летчикам-освободителям на Народной площади в Чанчуне.

Он отметил, что "отреставрированный мемориал, возведенный 80 лет назад, является примером многим европейским государствам, которые считают себя более просвещенными и способными нести какие-то ценности".

Володин напомнил, что в борьбе с фашизмом, с милитаристской Японией погибли 27 млн советских граждан, памятники и могилы находятся во многих странах, но именно "пример Китая показывает, как нужно бережно относиться к памяти о нашей общей истории, к праху победителей, к их могилам". Огромные потери понес Китай - 35 млн жизней, напомнил Володин. "Мы чтим память о подвиге китайского народа так же, как вы чтите память о подвиге советского народа", - добавил председатель Госдумы.

Мемориал

© ТАСС

Володин и члены делегации возложили венок и цветы к мемориалу советским летчикам-освободителям. Они почтили минутой молчания память захороненных у мемориала военнослужащих Забайкальского фронта, погибших в боях в районе города в августе-сентябре 1945 года. С 1932 по 1945 года Чанчунь был оккупирован Японией и являлся столицей марионеточного государства Маньчжоу-го.

Памятник представляет собой пятиступенчатый обелиск высотой 27,5 м, увенчанный макетом пикирующего бомбардировщика. На нем увековечены фамилии 23 погибших военнослужащих. Месяц назад были завершены ремонтно-реставрационные работы на мемориале, самые масштабные за все время существования монумента: обновлен макет самолета, облицовка памятника, ступеней, колонн. Построен удобный подземный переход от станции метро к парку. Официальная делегация Госдумы во главе с Володиным первой посетила обновленный мемориал.

В составе делегации - первый зампред ГД Иван Мельников, зампреды ГД Александр Бабаков и Борис Чернышов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.

Председатель Госдумы во главе парламентской делегации РФ находится в КНР с официальным визитом. Ранее в Пекине состоялись встречи Володина с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Кроме того, в столице Китая прошло 10-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и ВСНП.