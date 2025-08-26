Володин: взаимодействие регионов РФ и КНР строится на принципах добрососедства

Председатель Госдумы отметил, что между странами выстроены особые отношения, которые можно охарактеризовать не только как стратегическое партнерство и всеобъемлющее сотрудничество

ЧАНЧУНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Межрегиональное взаимодействие России и Китая надо развивать на основе принципов добрососедства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзилинь, председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзилинь Хуан Цяном.

"Провинция Цзилинь для нас имеет особое значение в развитии отношений. Эта территория граничит с Приморским краем. И, конечно, мы должны исходить из принципов добрососедства, используя возможности, когда граница 250 километров, и мы можем в любом формате, задействуя тот фундамент, на котором базируются отношения между нашими странами, многое сделать для развития межрегионального взаимодействия", - сказал Володин на встрече.

Он также отметил, что между Россией и КНР выстроены особые отношения, которые можно охарактеризовать не только как стратегическое партнерство и всеобъемлющее сотрудничество, это союзнические отношения. "Конечно, во многом это стало возможным благодаря той работе, тем отношениям, которые выстроились между главами наших государств, президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и председателем, товарищем Си Цзиньпином", - сказал председатель Госдумы.

Во второй день официального визита в КНР Володин во главе делегации Госдумы посещает провинцию Цзилинь. Ранее в Пекине состоялись встречи Володина с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Кроме того, в столице Китая прошло десятое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и ВСНП.