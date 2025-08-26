Замглавы министерства Михаил Галузин отметил неконструктивную линию киевского режима и его европейских спонсоров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Киевский режим и его европейские спонсоры взяли курс на нивелирование договоренностей, достигнутых по итогам саммита России и США в Анкоридже, и их последующую ревизию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы российского дипведомства Михаила Галузина и посла Турции в Москве Танжу Билгича.

"Предметно обсуждена ситуация вокруг Украины с учетом состоявшейся 15 августа встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Турецкому послу были доведены российские оценки этих переговоров. Подчеркнута неконструктивная линия киевского режима и его европейских спонсоров, взявших курс на нивелирование достигнутых по итогам встречи в Анкоридже договоренностей и их последующую ревизию", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД, стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между Москвой и Анкарой.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.