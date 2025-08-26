Лавров обсудил с Вучичем ситуацию в Косове

Глава МИД РФ и президент Сербии также затронули вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александар Вучич обсудили по телефону ситуацию в Балканском регионе, а также вопросы двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Рассмотрены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международных площадках с акцентом на дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами в духе стратегического партнерства", - указали в МИД, добавив, что разговор прошел по инициативе сербской стороны.

В ходе беседы особое внимание было уделено региональным делам с упором на ситуацию в Косове, а также вокруг Республики Сербской, проинформировали в дипведомстве. Во время телефонного разговора глава МИД РФ и президент Сербии отметили "основополагающее значение резолюции СБ ООН 1244 в контексте косовского урегулирования и необходимость строгого выполнения всеми боснийскими сторонами Дейтонских соглашений, обеспечивающих четкие международно-правовые рамки отношений двух энтитетов и трех государствообразующих народов в БиГ", указывается в сообщении.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность России и Сербии в продолжении продуктивного политического диалога", - подчеркнули в министерстве.