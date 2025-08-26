Слуцкий назвал угрозы Мерца усилить давление на РФ политической манипуляцией

Председатель ЛДПР напомнил, что в ходе последнего раунда российско-украинских переговоров было принято решение о создании рабочих групп по политическим, военным и гуманитарным вопросам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Угрозы канцлера ФРГ Фридриха Мерца усилить санкционное давление на Москву, если встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, являются низкопробной политической манипуляцией. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Угрозы Мерца усилить давление на Россию, если, мол, не состоится встреча президента России с Зеленским, - низкопробная политическая манипуляция. Заявляя, что "ход за Москвой", германский канцлер выносит за скобки саму суть урегулирования. Российская сторона не раз говорила: подобная встреча должна быть тщательно подготовлена", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Слуцкий напомнил, что в ходе последнего раунда российско-украинских переговоров было принято решение о создании рабочих групп по политическим, военным и гуманитарным вопросам. "Однако украинская сторона продолжает тормозить процесс" - указал Слуцкий, уточнив, что в такой же манере действует и "коалиция желающих".

Он также подчеркнул, что спекуляции и угрозы не приблизят завершение конфликта на Украине. "Это должны четко осознавать и Мерц, и [президент Франции Эмманюэль] Макрон, и иже с ними. Лучшая тактика для них - не мешать", - резюмировал глава думского комитета.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. 18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.

Как отмечал позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова к переговорной работе по Украине в любых форматах, если работа будет честной и не будет сводиться к втягиванию США в воинственную кампанию Европы.