26 августа, 23:31,
обновлено 26 августа, 23:49
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Россия призывает ФРГ предоставить всю имеющуюся информацию по "Северным потокам"

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Денис Акишев/ ТАСС
Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© Денис Акишев/ ТАСС
Необходимо продемонстрировать настрой на подлинное сотрудничество, отметил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 26 августа. /ТАСС/. РФ призывает ФРГ не пытаться скрыть истину по "Северным потокам" и предоставить полную имеющуюся в распоряжении информацию. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Призываем власти Федеративной Республики Германия не пытаться скрыть истину за завесой тайны, а продемонстрировать настрой на подлинное сотрудничество и предоставить полную информацию, имеющуюся в их распоряжении", - сказал он на созванном по запросу России заседании Совета Безопасности ООН по терактам на "Северных потоках". 

Теги:
ГерманияРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"