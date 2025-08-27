Свердловская общественная палата организует круглосуточный контроль за выборами

Выборы губернатора региона пройдут с 12 по 14 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Общественная палата Свердловской области будет обеспечивать круглосуточный контроль за голосованием во время выборов губернатора региона, которые пройдут с 12 по 14 сентября. Об этом сообщил председатель региональной Общественной палаты, сопредседатель Центра общественного наблюдения Александр Левин.

"На всех избирательных участках Свердловской области, а их у нас порядка 2,5 тыс., будут работать подготовленные нами общественные наблюдатели. Установлены видеокамеры и видеорегистраторы для того, чтобы весь этот видеопоток был направлен в наш центр общественного видеонаблюдения, который мы развернем в Екатеринбурге во Дворце молодежи. Таким образом, тотальный общественный контроль за ходом трехдневного голосования будет обеспечен круглосуточно", - рассказал он на форуме, посвященном 15-летию Свердловской общественной палаты.

Как сообщила председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, палата организовывает общественный контроль на всех уровнях. "Я уверена, что предстоящие 14 сентября досрочные выборы губернатора Свердловской области и выборы депутатов местных дум пройдут с самым высоким уровнем общественного контроля, обеспечивая тем самым открытость и легитимность процедуры выборов", - отметила она.

Статус кандидата на пост губернатора региона получили пять человек: кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Андрей Кузнецов, Александр Ивачев от КПРФ, Александр Каптюг от ЛДПР, Рант Краев от партии "Новые люди" и действующий врио губернатора Денис Паслер.

Ранее Свердловская областная избирательная комиссия отказала Ивану Волкову от Российского общенародного союза и Динамудину Садихову от партии "Гражданская инициатива" в регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора региона. Волков не предоставил полный пакет документов для регистрации и не создал свой избирательный фонд. А Садихов предоставил недостаточное количество достоверных подписей - только одну из требуемых 120.

В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область.