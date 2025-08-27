Пресс-секретарь анонсировал пленарное заседание на форуме 5 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в настоящий момент активно готовится к визиту в Китай и мероприятиям Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Саму поездку в КНР представитель Кремля назвал беспрецедентной.

"Путин сейчас активно ведет подготовку и уже к Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке 4-5 сентября. Президент будет во Владивостоке, 5 сентября состоится пленарное заседание", - анонсировал представитель Кремля.

"До этого состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка", - добавил Песков.