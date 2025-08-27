Контакты с США "продолжаются по тем каналам, которые тоже уже хорошо известны", указал представитель Кремля

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность визита американского лидера Дональда Трампа в Китай и его встречи там с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Насчет того, собирается ли туда Трамп, нужно, наверное, спрашивать в Белом доме у моей коллеги (Кэролайн Ливитт, - прим. ТАСС). То, что Путин собирается в Китай - это давно хорошо всем известно. Еще раз повторяю, мы готовимся к этому визиту, президент готовится к этому визиту", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о планах американского президента присоединиться к празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны и являются приоритетной темой. "Что касается наших контактов с американцами, они продолжаются по тем каналам, которые тоже уже хорошо известны", - добавил Песков.

15 августа в Анкоридже состоялся саммита Путина и Трампа. Как ранее сообщал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, глава российского государства планирует 31 августа - 3 сентября посетить Китай с визитом и принять участие в саммите ШОС, а также в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Трамп ранее сообщил, что также получил приглашение посетить Китай.