Кремль не прокомментировал слова Лукашенко о возможной атаке на Киев "Орешником"

Белорусский президент ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин отказался от удара ракетным комплексом по административным сооружениям киевского режима

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявления белорусского лидера Александра Лукашенко об обсуждении возможной атаки ракетным комплексом "Орешник" по центру Киева.

"Высказывания Александра Григорьевича оставил бы без комментариев", - заявил представитель Кремля на брифинге.

Лукашенко ранее заявлял журналистам, что президент РФ Владимир Путин отказался от удара "Орешником" по административным сооружениям киевского режима. По его словам, российский лидер сказал: "Ни в коем случае".

Президент Белоруссии отмечал, что у российской стороны была возможность применить комплекс по более чувствительным для киевского режима объектам, но этого не было сделано, потому что Россия в целом настроена на мирное урегулирование.