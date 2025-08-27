Избирком Ленобласти откроет 12 участков для голосования в Донбассе и Новороссии

На таких участках будет проведено досрочное голосование с 3 по 9 сентября и основное 12, 13 и 14 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Избиратели, зарегистрированные в Ленинградской области, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции и работают над восстановлением городов Донбасса, смогут проголосовать на выборах губернатора 47-го региона на 12 экстерриториальных участках. Об этом сообщается в Telegram-канале избиркома.

"Решение об образовании 12 экстерриториальных избирательных участков на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, где находятся избиратели 47-го региона, принято избирательной комиссией Ленинградской области. На таких участках будет проведено как досрочное голосование в период с 3 по 9 сентября, так и голосование в дни голосования 12, 13 и 14 сентября", - говорится в сообщении.

Кроме того, организация выборов губернатора Ленобласти среди военнослужащих группировки войск "Север", сформированной на Северо-Западе, обсуждалась на встрече главы Леноблизбиркома Михаила Лебединского с представителями командования Ленинградского военного округа и председателями избиркомов Белгородской и Курской областей. По предварительным данным, в Белгородской области будет образовано два экстерриториальных участка на территории воинских частей, в Курской - один, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области. Досрочное голосование пройдет с 3 по 9 сентября, специфика связана с рассредоточением мест боевого дежурства на значительном расстоянии от воинских частей и мерами безопасности. Ящики для голосования доставят непосредственно к местам выполнения боевых задач.

В совещаниях участвовали также представители Архангельской области и Республики Коми, где проходят выборы губернаторов. Военнослужащие из этих регионов также несут службу на белгородском и курском направлениях. При этом избирательной комиссии Ленинградской области отведена организующая роль. "Коллеги делегируют нам полномочия", - приводятся слова Лебединского в сообщении.

В Леноблизбиркоме также напомнили, что экстерриториальные участки для голосования избирателей Ленинградской области также созданы в Москве и Санкт-Петербурге.

Выборы губернатора Ленинградской области пройдут с 12 по 14 сентября.