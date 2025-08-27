Продолжение ударов по военным целям на Украине и переговорный процесс с Киевом, роль США в урегулировании конфликта и предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Путин проведет в среду совещание с министрами: "Сегодня будет в очном режиме проведено совещание с членами правительства".
- Путин сейчас активно готовится к Восточному экономическому форуму и "совершенно беспрецедентному" визиту в Китай в начале сентября: "Президент будет во Владивостоке, 5 сентября состоится пленарное заседание. До этого состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка".
- Кремль готовит график двусторонних встреч Путина на полях саммита ШОС и визита Путина в Китай, он будет опубликован по готовности: "Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч, его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями. После того, как это будет финализировано, мы вас проинформируем".
Об ударах "Орешником" по Киеву
- Путин занимает ответственную позицию, поэтому российские войска наносят удары исключительно по военным целям: "Президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию. Наши вооруженные силы - они наносят удары по военным и околовоенным целям".
- Позиция Путина по ударам исключительно по военным целям будет сохраняться и впредь: "Эта позиция президента - она сохраняется и будет сохраняться, безусловно, дальше".
О продолжении переговорного процесса
- Тема гарантий безопасности - важнейшая в украинском урегулировании, но публичный разговор на этот счет вреден для общей результативности: "Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Безусловно, так или иначе, эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов. Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это неполезным для общей результативности".
- Руководители переговорных групп России и Украины находятся на связи, но точных сроков следующего раунда пока нет: "Руководители переговорных групп [РФ и Украины] находятся в контакте, точных сроков [нового раунда переговоров в Стамбуле] пока назвать не можем".
- Москва настроена на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами, но для этого необходима взаимность со стороны Киева: "Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно политико-дипломатическими средствами. Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины".
- Любые контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы был результат: "Эта работа [контакты переговорных групп РФ и Украины] продолжается, и мы считаем, что она должна продолжаться. Потому что любые другие контакты на высоком или высшем уровне, как мы уже неоднократно говорили, должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы эти контакты стали результативными".
О действиях Трампа
- Россия высоко ценит миротворческие усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине и надеется, что они будут продолжены: "Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие усилия, посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов".
- Миротворческие усилия американского лидера важны и действительно могут помочь в урегулировании сложного конфликта на Украине: "Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта".