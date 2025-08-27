Продолжение ударов по военным целям на Украине и переговорный процесс с Киевом, роль США в урегулировании конфликта и предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин проведет в среду совещание с министрами: "Сегодня будет в очном режиме проведено совещание с членами правительства".

Путин сейчас активно готовится к Восточному экономическому форуму и "совершенно беспрецедентному" визиту в Китай в начале сентября: "Президент будет во Владивостоке, 5 сентября состоится пленарное заседание. До этого состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка".

Кремль готовит график двусторонних встреч Путина на полях саммита ШОС и визита Путина в Китай, он будет опубликован по готовности: "Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч, его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями. После того, как это будет финализировано, мы вас проинформируем".

Об ударах "Орешником" по Киеву

Путин занимает ответственную позицию, поэтому российские войска наносят удары исключительно по военным целям: "Президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию. Наши вооруженные силы - они наносят удары по военным и околовоенным целям".

Позиция Путина по ударам исключительно по военным целям будет сохраняться и впредь: "Эта позиция президента - она сохраняется и будет сохраняться, безусловно, дальше".

О продолжении переговорного процесса

Тема гарантий безопасности - важнейшая в украинском урегулировании, но публичный разговор на этот счет вреден для общей результативности: "Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Безусловно, так или иначе, эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов. Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это неполезным для общей результативности".

Руководители переговорных групп России и Украины находятся на связи, но точных сроков следующего раунда пока нет: "Руководители переговорных групп [РФ и Украины] находятся в контакте, точных сроков [нового раунда переговоров в Стамбуле] пока назвать не можем".

Москва настроена на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами, но для этого необходима взаимность со стороны Киева: "Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно политико-дипломатическими средствами. Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины".

Любые контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы был результат: "Эта работа [контакты переговорных групп РФ и Украины] продолжается, и мы считаем, что она должна продолжаться. Потому что любые другие контакты на высоком или высшем уровне, как мы уже неоднократно говорили, должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы эти контакты стали результативными".

О действиях Трампа