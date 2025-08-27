В заксобрание НАО внесли кандидатов на пост главы региона

Депутаты выберут губернатора 14 сентября на сессии регионального парламента

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в окружное собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) кандидатуры на пост губернатора округа, сообщили ТАСС в региональном парламенте. Это врио губернатора НАО Ирина Гехт, депутат заксобрания НАО Михаил Райн и депутат Совета Заполярного района Татьяна Антипина.

"Кандидатуры внесены. Это врио главы НАО Ирина Гехт, депутат окружного собрания Михаил Райн и депутат Совета Заполярного района Татьяна Антипина", - сказали в окружном собрании.

В соответствии с федеральным законодательством, глава Ненецкого автономного округа избирается депутатами окружного собрания из трех кандидатов, представленных президентом России. Депутаты изберут губернатора 14 сентября на сессии регионального парламента.