Это окончательно загоняет в тупик российско-бельгийские отношения, указали в диппредставительстве

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Новое руководство Бельгии, где премьер-министром с начала года является фламандский правый радикал Барт Де Вевер, стремительно дрейфует в сторону наиболее русофобского и ястребиного лагеря НАТО и ЕС, окончательно загоняя в тупик российско-бельгийские отношения, за что расплачиваться будет население королевства. Об этом говорится в комментарии посольства России в Бельгии, которое также курирует отношения с НАТО.

"Руководство Бельгии стремительно дрейфует в своих подходах в сторону наиболее русофобского и ястребиного лагеря из числа стран - членов НАТО и ЕС, окончательно загоняя в тупик российско-бельгийские отношения. Убеждены, что подобная безрассудная линия не отвечает интересам населения страны, вынужденного расплачиваться своим благополучием за политический авантюризм истеблишмента", - заявили в российской дипмиссии, комментируя визит в Одессу главы МИД Бельгии Максима Прево в составе делегации глав МИД Бенилюкса 26 августа.

В Одессе Прево объявил о намерении Бельгии уже в сентябре передать Киеву несколько своих старых F-16, пообещал выделить еще €20 млн на экономическую поддержку Украины, предоставить суда для разминирования в Черном море и передать Киеву неуказанное количество морских ударных беспилотников для ведения боевых действий против России на Черном море.

Вираж Бельгии

В бельгийских СМИ после прихода к власти коалиционного правительства, где ведущую роль играют франкоязычные либералы и фламандские правые радикалы во главе с националистической партией "Новый фламандский альянс" (NVA) бывшего бургомистра Антверпена Барта Де Вевера, началась крайне агрессивная кампания военной пропаганды. Ее лицом стал министр обороны Бельгии Тео Франкен, также член NVA. Он объявил о намерении кратно увеличить численность бельгийской армии и готовить ее к участию в глобальном конфликте в составе НАТО. Это прямо записано в подготовленной ведомством Франкена военной доктрине королевства.

Программной целью Франкена является возвращение Бельгии в долгосрочной перспективе ко всеобщей воинской повинности. Он полностью поддерживает требования НАТО об увеличении военных расходов до 5% ВВП и призывает к расширению заказов для бельгийских военных заводов, включая концерн по производству стрелкового оружия с мировым именем FN Herstal, а также компании по производству надводных и подводных беспилотных аппаратов, которые активно тестируются на Украине. Франкен открыто говорит о предстоящем "военном противостоянии" с Москвой.

Бельгийско-римские орлы

Националистам из "Нового фламандского альянса" очень свойственно демонстративное увлечение символикой Римской империи. Их лидер Барт Де Вевер уже появлялся на публике в сопровождении сторонников в костюмах римских легионеров, а его сын приносил на партийные заседания стилизованный легионерский штандарт с характерным римским орлом на наконечнике. Среди молодых фламандских националистов большой популярностью пользуется татуировка SPQA (аналог римского SPQR - "Сенат и народ Рима"), которую они расшифровывают как "Сенат и народ Антверпена", что является их символом "фламандского единства".