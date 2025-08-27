Продвижение Североатлантического альянса изначально послужило одной из причин конфликта, указал пресс-секретарь российского президента

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Кремль не приемлет идею присутствия военных из европейских стран НАТО на Украине, так как именно продвижение Североатлантического альянса изначально послужило одной из причин конфликта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно относимся", - сказал он в ответ на вопрос, как Россия относится к предложениям об отправке европейских военных на Украину в качестве гарантии безопасности этой страны. Песков подчеркнул, что Москва неоднократно указывала на это на разных уровнях.

"Не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО. В самом начале именно продвижение военной инфраструктуры НАТО и инфильтрацию этой военной инфраструктуры на Украину можно назвать, наверное, среди первопричин той конфликтной ситуации, которая возникла. Поэтому мы относимся негативно к этим обсуждениям", - заключил пресс-секретарь главы российского государства.