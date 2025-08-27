МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Инициатива России о продлении на полгода резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, юридически закрепившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, призвана защитить переговорный процесс от импульсивных и деструктивных шагов "евротройки" по восстановлению санкций СБ ООН в отношении Ирана. Такое мнение выразил ТАСС иранист, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан Маргоев.
"У "евротройки" - Великобритании, Германии и Франции - есть единственный рычаг, который они могут задействовать на переговорах по ядерной программе Ирана. Это механизм snapback, предполагающий автоматическое возвращение санкций Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе, заложенный в саму ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года и резолюцию 2231 СБ ООН", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "не имея возможности иным образом повлиять на позицию США или на позицию Ирана на переговорах по атому, европейцы оказываются перед дилеммой: либо окончательно подорвать переговорный процесс, задействовав этот механизм, либо бездействовать, утратив последний значимый инструмент влияния и остаться на периферии процесса, который они инициировали еще в 2003 году".
По мнению Маргоева, инициатива России о продлении действия резолюции СБ ООН 2231 на 6 месяцев, до 18 апреля 2026 года, "скоординированная с Китаем и Ираном, призвана снять фактор давления времени с повестки дня, чтобы европейцы не предпринимали необдуманных, вредных и опасных для переговорного процесса решений". По его словам, цель этого предложения - сохранить возможность для диалога.
Эксперт отметил, что между позициями США и Ирана сохраняется фундаментальное противоречие, которое препятствует достижению соглашения по ядерной программе. "Иран готов обсуждать детали по уровню обогащения урана и объемам его накопления, но настаивает на том, чтобы у него сохранялась такая программа в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, потому что он имеет на это полное право. Пока неизвестно, скорректирует ли администрация президента США Дональда Трампа свою позицию по этому вопросу и откажется ли от максималистских требований о нулевом обогащении урана на территории исламской республики", - пояснил он.
"Если при принятии российской инициативы за полгода стороны смогут прийти к компромиссу по вопросу обогащения урана, то по остальным вопросам, связанным с ядерной программой, договориться будет намного легче", - резюмировал специалист. Ранее о российской инициативе продлить действие СВПД на полгода сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Иранское ядерное досье
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.
Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ вызвало шквал критики в исламской республике и обвинения в адрес руководства агентства в политизации его деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Однако 22 июля иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не исключает возвращения инспекторов агентства в будущем.
26 августа в Женеве состоялись переговоры Ирана и "евротройки" на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам снятия антииранских санкций и урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. В ходе встречи обсуждалось также требование "евротройки" к Ирану восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, а также возобновить переговоры по достижению нового соглашения по иранскому атому. В противном случае Тегерану пригрозили восстановлением санкций Совета Безопасности ООН.
По итогам консультаций заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что Иран остается сторонником дипломатии и взаимовыгодного решения спорных вопросов. Он отметил, что теперь "евротройка" и СБ ООН должны "сделать правильный выбор, дав дипломатии время и пространство". По данным агентства Associated Press, переговоры Ирана с "евротройкой" завершились безрезультатно, и МАГАТЭ пока не будет проводить инспекции иранских ядерных объектов, поврежденных в результате ударов Израиля и США.
США и страны "евротройки" ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае Великобритания, Германия и Франция планируют запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. Иран в свою очередь пригрозил в случае возобновления санкций выйти из числа участников ДНЯО, к которому республика присоединилась одной из первых. Западные страны смогут задействовать snapback уже 18 октября.
В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Однако вплоть до ирано-израильской эскалации агентство продолжало инспекции.