По словам научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России, "не имея возможности иным образом повлиять на позицию США или на позицию Ирана на переговорах по атому, европейцы оказываются перед дилеммой"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Инициатива России о продлении на полгода резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, юридически закрепившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, призвана защитить переговорный процесс от импульсивных и деструктивных шагов "евротройки" по восстановлению санкций СБ ООН в отношении Ирана. Такое мнение выразил ТАСС иранист, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан Маргоев.

"У "евротройки" - Великобритании, Германии и Франции - есть единственный рычаг, который они могут задействовать на переговорах по ядерной программе Ирана. Это механизм snapback, предполагающий автоматическое возвращение санкций Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе, заложенный в саму ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года и резолюцию 2231 СБ ООН", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "не имея возможности иным образом повлиять на позицию США или на позицию Ирана на переговорах по атому, европейцы оказываются перед дилеммой: либо окончательно подорвать переговорный процесс, задействовав этот механизм, либо бездействовать, утратив последний значимый инструмент влияния и остаться на периферии процесса, который они инициировали еще в 2003 году".

По мнению Маргоева, инициатива России о продлении действия резолюции СБ ООН 2231 на 6 месяцев, до 18 апреля 2026 года, "скоординированная с Китаем и Ираном, призвана снять фактор давления времени с повестки дня, чтобы европейцы не предпринимали необдуманных, вредных и опасных для переговорного процесса решений". По его словам, цель этого предложения - сохранить возможность для диалога.

Эксперт отметил, что между позициями США и Ирана сохраняется фундаментальное противоречие, которое препятствует достижению соглашения по ядерной программе. "Иран готов обсуждать детали по уровню обогащения урана и объемам его накопления, но настаивает на том, чтобы у него сохранялась такая программа в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, потому что он имеет на это полное право. Пока неизвестно, скорректирует ли администрация президента США Дональда Трампа свою позицию по этому вопросу и откажется ли от максималистских требований о нулевом обогащении урана на территории исламской республики", - пояснил он.

"Если при принятии российской инициативы за полгода стороны смогут прийти к компромиссу по вопросу обогащения урана, то по остальным вопросам, связанным с ядерной программой, договориться будет намного легче", - резюмировал специалист. Ранее о российской инициативе продлить действие СВПД на полгода сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иранское ядерное досье

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ вызвало шквал критики в исламской республике и обвинения в адрес руководства агентства в политизации его деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Однако 22 июля иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не исключает возвращения инспекторов агентства в будущем.

26 августа в Женеве состоялись переговоры Ирана и "евротройки" на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам снятия антииранских санкций и урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. В ходе встречи обсуждалось также требование "евротройки" к Ирану восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, а также возобновить переговоры по достижению нового соглашения по иранскому атому. В противном случае Тегерану пригрозили восстановлением санкций Совета Безопасности ООН.

По итогам консультаций заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что Иран остается сторонником дипломатии и взаимовыгодного решения спорных вопросов. Он отметил, что теперь "евротройка" и СБ ООН должны "сделать правильный выбор, дав дипломатии время и пространство". По данным агентства Associated Press, переговоры Ирана с "евротройкой" завершились безрезультатно, и МАГАТЭ пока не будет проводить инспекции иранских ядерных объектов, поврежденных в результате ударов Израиля и США.

США и страны "евротройки" ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае Великобритания, Германия и Франция планируют запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. Иран в свою очередь пригрозил в случае возобновления санкций выйти из числа участников ДНЯО, к которому республика присоединилась одной из первых. Западные страны смогут задействовать snapback уже 18 октября.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны. Однако вплоть до ирано-израильской эскалации агентство продолжало инспекции.