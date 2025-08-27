Как отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, власти РФ рассматривают продолжение англичанами "санкционных выходок в качестве средства подрыва усилий по поиску взаимоприемлемых развязок на украинском треке"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российская сторона рассматривает санкции Великобритании против компаний и граждан Киргизии как попытку подорвать усилия по украинскому урегулированию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Продолжающиеся неправомерные рестрикции, вводимые Великобританией под надуманными основаниями в отношении суверенных стран, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, заслуживают серьезного осуждения. На сей раз под удар попали в том числе киргизские физические и юридические лица, которые были внесены в британский санкционный список", - указала дипломат, отметив, что обвинения Лондона ничем не подкреплены.

Захарова подчеркнула, что Великобритания де-факто остается одним из главных сторонников продолжения украинского конфликта. Москва рассматривает такие "санкционные выходки" как способ подрыва усилий по урегулированию.

По словам дипломата, англичане хвастаются тем, что эти попытки практически копируют аналогичные меры, ранее принятые США. "По всей видимости, британская санкционная фантазия в отношении России иссякла и инструменты "борьбы" закончились, так и не достигнув искомой для Даунинг-стрит цели. Поэтому там решили взяться за наших партнеров на пространстве СНГ, а попутно напомнить заокеанскому "старшему брату" о своем верноподданичестве, - указала она.

По словам дипломата, власти Великобритании не смущает, что они искусственно препятствуют развитию международных торгово-экономических связей и дестабилизируют глобальную экономику.

Захарова отметила, что выпад Великобритании против экономоператоров и граждан Киргизии - очередное свидетельство и наглядное напоминание всем членам международного сообщества, что в Лондоне не рассматривают другие государства, не готовые поступаться своим суверенитетом в угоду неоколониальным устремлениям Запада, в качестве равноправных партнеров и не в состоянии предложить им взаимовыгодный и взаимоуважительный диалог.