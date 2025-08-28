Денис Гончар провел рабочую встречу с директором Русского дома в Брюсселе Верой Буниной

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Новый посол России в Бельгии Денис Гончар приступил к выполнению своих обязанностей в Брюсселе. Об этом сообщило посольство России в Бельгии.

"Вновь назначенный посол России в Бельгии Денис Гончар посетил Русский дом в Брюсселе, где провел рабочую встречу с директором Верой Буниной", - сообщила в Telegram-канале российская дипмиссия.

Новый посол прибыл в Брюссель в конце прошлой недели. Он сменил на этом посту Александра Токовинина.

Денис Гончар был назначен главой дипмиссии в Бельгии указом президента РФ 29 июля 2025 года. До этого он возглавлял 4-й департамент стран СНГ МИД России. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Посольство России в Бельгии также курирует взаимодействие России с НАТО. Контактами России с Евросоюзом занимается отдельная миссия - постоянное представительство России при Европейских сообществах. Новый постпред России при ЕС не назначался с момента отъезда из Брюсселя Владимира Чижова осенью 2022 года.