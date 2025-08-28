Милитаристский курс страны уничтожает ее образ миротворца, отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия приняла ответные меры на военные угрозы, связанные со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, и не сделает исключения в случае присоединения Австрии к альянсу. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для RT, текст которой опубликовал во "Вконтакте".

По его оценке, "милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены", зато "значительно повышает риск для частей бундесхеера стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения Вооруженных сил России".

"Ответные меры на военные угрозы безопасности нашей страны были приняты в отношении Стокгольма и Хельсинки после их вступления в НАТО. Для Австрии также никто исключений делать не будет", - написал замглавы СБ РФ, комментируя обсуждение Веной перспектив вступления в НАТО.

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности, отметив, что обсуждение членства страны в НАТО могло бы быть "весьма плодотворным".

На сегодняшний день внеблоковый статус Австрии прописан в отдельном конституционном законе. Он был принят австрийским парламентом в 1955 году с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны после Второй мировой войны.