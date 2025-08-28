Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" заявила, что политические элиты не хотят поднимать болезненный вопрос об ответственности Украины

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Политические элиты Германии стремятся сузить разбирательство по подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" до сугубо технических вопросов, избегая публичного обсуждения того, кто же в действительности стоит за этим актом международного терроризма. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Мария Хорольская.

В частности, как указала эксперт, в СМИ ФРГ сообщаются только факты и информация о подозреваемых в подрыве, но "дальше обсуждение не идет", хотя такая тема "должна обсуждаться на юридическом уровне".

"Сообщаются только факты: кого арестовали, как ведется дело. То есть здесь ничего не замалчивается, но как будто бы на этом ставится точка и мысль не доводится дальше", - пояснила Хорольская. "Это же не инициатива группы лиц, - сказала она, говоря о факте подрыва трубопроводов. - Является ли это, собственно, если не атакой на Германию, то диверсией на территории Германии? Нет, вообще дальше [этого] не доходит обсуждение. Это все хотят остановить на теме только уголовного дела".

В то же время, по словам Хорольской, судебная система, которой в Германии очень гордятся, сталкивается с "очевидными политическими давлениями".

"Немецкие политические элиты, скажем так, сейчас не хотели бы поднимать такой болезненный вопрос об ответственности Украины [в деле "Северных потоков"], поэтому они всячески пытаются вообще убрать эту тему из публичной дискуссии, - отметила эксперт. - Эта тема активно не обсуждается ни среди элит, в Бундестаге, активно и публично. И не поощряется, чтобы это делали общественники. И если человек, журналист или общественный деятель, который как бы не оппозиционен власти, а близок к официальной позиции, то для подобных деятелей поднимать эту тему - это всегда риск столкнуться с обвинениями, что он занимается обвинением "жертв", обвинением Украины, что нужно поддерживать Киев".

"То есть эта тема настолько болезненная, что они, действительно, парадоксально предпочитают о ней не говорить", - констатировала Хорольская.

О подрывах "Северных потоков"

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв трубопроводов был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Как сообщала газета Die Zeit, следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северный поток" и "Северный поток - 2". Согласно совместному расследованию Die Zeit, газеты S ddeutsche Zeitung и телеканала ARD, правоохранительные органы Германии, вероятно, установили имена семи подозреваемых, выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как указывалось, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. Расследование также подтверждает подозрения, что диверсанты могли осуществить теракт при содействии украинских властей.

Как сообщили в Генпрокуратуре ФРГ, в ночь на 21 августа в Италии по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, местный суд постановил оставить его под стражей. Сам он отрицает причастность к подрыву "Северных потоков" и отказался от добровольной высылки в Германию. Решение об экстрадиции может быть принято уже 3 сентября.